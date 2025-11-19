Lewis Hamilton ha hecho un espectacular anuncio de carácter oficIal para el próximo Gran Premio de Las Vegas.

El siete veces campeón del mundo compartió en sus redes sociales que llevará un casco con un diseño especial para la siguiente ronda del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

El británico publicó una serie de imágenes en las que se puede ver su nuevo casco. Se trata de una decoración con un tratamiento brillante en color plateado, acompañado del logo de la Scuderia y pequeños detalles en rojo.

Las fotos ya dieron la vuelta al mundo y los aficionados reaccionaron de forma muy positiva ante este cambio de Lewis, en medio de una temporada que sido compleja en términos de resultados en la pista.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

