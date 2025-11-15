¡Checo Pérez logra lo que NI HAMILTON O LECLERC pudieron en Ferrari!

Sergio Pérez logró lo que ni Lewis Hamilton o Charles Leclerc lograron en la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Según informó la sucursal italiana de Motorsport, el corredor mexicano hizo su mejor tiempo en 1:17.27 segundos en el SF-23 que Cadillac pudo obtener de la Scuderia gracias a su buena relación.

Sin embargo, debemos mencionar que este tiempo fue incluso más rápido que el marcado por Max Verstappen en la vuelta más rápida de la edición de este año de la carrera en Emilia-Romagna.

Aunque evidentemente debemos mencionar las claras y obvias diferencias en autos, programas y configuraciones de monoplazas, es válido destacar que el tiempo del mexicano lo mantiene competitivo en los estándares de hoy en día.

Hamilton o Leclerc quedaron lejos de poder vencer con un Ferrari al cuatro veces campeón del mundo en Imola, al menos, así lo vimos hace unos meses.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

