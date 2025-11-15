Sergio Pérez usó un arma secreta durante su test con el SF23 de Ferrari como parte de su preparación para su debut con Cadillac.

De acuerdo con información revela por Motorsport Italia, el corredor nacido en Jalisco fue acompañado por un ex miembro de la Scuderia que trabajó muy de cerca con Charles Leclerc.

"El director del equipo Grame Lowdon y el director del equipo Peter Crolla no estaban a la cabeza de las operaciones hoy. Los dos se fueron anoche a Inglaterra, por lo que dejaron las riendas del equipo a Xavi Marcos, jefe de los ingenieros (y ex ingeniero de pista de Leclerc).

"Para dirigir las operaciones de los mecánicos, en cambio, parece que estaba Alessandro Fusaro, actual jefe de mecánico de Charles Leclerc en Ferrari", informaron.

Relacionado: El PLAN de Checo Pérez en Cadillac tras el TEST con Ferrari

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!