El PLAN de Checo Pérez en Cadillac tras el TEST con Ferrari

Han revelado cuál es el plan de Sergio Perez en Cadillac tras el test con el SF-23 de Ferrari en Imola.

De acuerdo con la información compartida en F1.com, el equipo estadounidense le tiene preparado un plan tras rodar el jueves y viernes en Italia: "Tras los test de esta semana en Imola, Pérez realizará más sesiones en el simulador. Intensificará sus reuniones con el equipo y se centrará en un bloque de entrenamiento invernal para estar listo para empezar con fuerza en enero.

"Desde que firmó su contrato con Cadillac en el parón veraniego, Pérez se ha estado integrando plenamente en el equipo mediante visitas regulares a las bases del equipo en el Reino Unido y Estados Unidos, además de varias sesiones en el simulador", revelaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

