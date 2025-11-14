OFICIAL: ¡La F1 hace ANUNCIO para Cadillac y Checo Pérez!

La Fórmula 1 ha hecho un importante anuncio oficial para Cadillac, el nuevo equipo de Sergio Pérez.

Los diez equipos han aprobado la extensión del patrocinio a la F1Academy mediante un acuerdo plurianual. Gracias a este convenio, los diseños de los monoplazas seguirán exhibiendo la imagen de los equipos de F1 en la categoría femenina durante los próximos años. Además, Cadillac se unirá a la parrilla a partir de 2027.

La directora general de la F1 Academy, Susie Wolff, expresó su satisfacción con el compromiso de los equipos: “El respaldo de los diez equipos actuales de Fórmula 1 y la incorporación de Cadillac a nuestra parrilla desde 2027 envían una señal contundente sobre el futuro de la F1 Academy.

"No solo ofrecemos una plataforma a la generación actual de pilotos femeninas, sino que también estamos construyendo un camino para apoyar a las futuras promesas”, explicó en f1academy.com.

Relacionado: El TIEMPO OFICIAL de Checo Pérez con el Ferrari

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!