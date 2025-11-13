El TIEMPO OFICIAL de Checo Pérez con el Ferrari

Han salido a la luz los tiempos de Sergio Pérez con el SF-23 de Ferrari en su test con Cadillac.

De acuerdo con información revelada por Motorsport, Checo no hizo vueltas rápidas durante su primer día de pruebas en Imola como preparación para su regreso en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

"Esta mañana, Checo Pérez completó 57 vueltas (280 km) de Imola con el Ferrari SF-23 prestado a CadillacF1. Completó cuatro tandas de 13 vueltas (mejor tiempo: 1:19.17), pero sin forzar el coche.

"Simplemente está entrenando a los mecánicos para que sepan manejarlo en boxes", revelaron.

Relacionado: ¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!