¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
Ferrari le ha ordenado cambios a Cadillac de cara a la prueba que hará Sergio Pérez en uno de los monoplazas de la Scuderia de Maranello.
De acuerdo con información de AutoRacer.it, el test que hará Checo a finales de esta semana verá importantes cambios en el auto que usará el corredor mexicano en los próximos días.
El equipo italiano habría decidido que el auto que prestarán a la escudería estadounidense no será de color rojo y, por el contrario, llevará una livery negra durante las pruebas.
Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMADO: ¡Checo Pérez, CAPTADO en casa de Ferrari!
- hace 14 minutos
BOMBAZO: ¡Checo Pérez CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1!
- 3 hours ago
¡INDIGNACIÓN en redes por ataque de Alpine a Franco Colapinto!
- 1 hour ago
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso exhibe a Aston Martin; Colapinto señala su mayor reto
- 2 hours ago
Checo confiesa el aspecto que hace a Cadillac DIFERENTE al resto de equipos
- Hoy 19:00
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre
CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
- 22 octubre