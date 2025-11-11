¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

Ferrari le ha ordenado cambios a Cadillac de cara a la prueba que hará Sergio Pérez en uno de los monoplazas de la Scuderia de Maranello.

De acuerdo con información de AutoRacer.it, el test que hará Checo a finales de esta semana verá importantes cambios en el auto que usará el corredor mexicano en los próximos días.

El equipo italiano habría decidido que el auto que prestarán a la escudería estadounidense no será de color rojo y, por el contrario, llevará una livery negra durante las pruebas.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!