close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

Aloisio Hernández
Sergio Perez, Checo Perez, Red Bull, Singapore, 2024

Ferrari le ha ordenado cambios a Cadillac de cara a la prueba que hará Sergio Pérez en uno de los monoplazas de la Scuderia de Maranello.

De acuerdo con información de AutoRacer.it, el test que hará Checo a finales de esta semana verá importantes cambios en el auto que usará el corredor mexicano en los próximos días.

El equipo italiano habría decidido que el auto que prestarán a la escudería estadounidense no será de color rojo y, por el contrario, llevará una livery negra durante las pruebas.

Relacionado: ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

5422 votos

Relacionado

Ferrari Sergio Pérez Cadillac

Últimas Noticias

CONFIRMADO: ¡Checo Pérez, CAPTADO en casa de Ferrari!
Ferrari

CONFIRMADO: ¡Checo Pérez, CAPTADO en casa de Ferrari!

  • hace 14 minutos
BOMBAZO: ¡Checo Pérez CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1!
Cadillac

BOMBAZO: ¡Checo Pérez CONFIRMA que regresa con Ferrari a F1!

  • 3 hours ago
¡INDIGNACIÓN en redes por ataque de Alpine a Franco Colapinto!
Alpine

¡INDIGNACIÓN en redes por ataque de Alpine a Franco Colapinto!

  • 1 hour ago
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
Cadillac

¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!

  • 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso exhibe a Aston Martin; Colapinto señala su mayor reto
Formula 1

F1 Hoy: Alonso exhibe a Aston Martin; Colapinto señala su mayor reto

  • 2 hours ago
Checo confiesa el aspecto que hace a Cadillac DIFERENTE al resto de equipos
Cadillac

Checo confiesa el aspecto que hace a Cadillac DIFERENTE al resto de equipos

  • Hoy 19:00
MÃ¡s noticias

Más leído

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
30.000+ views

INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine

  • 1 noviembre
 ¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
5.000+ views

¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

  • 2 noviembre
 La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
4.000+ views

La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026

  • 1 noviembre
 F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
2.500+ views

F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México

  • 23 octubre
 Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
2.500+ views

Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026

  • 7 noviembre
 CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin
2.500+ views

CONFIRMADO: Fernando Alonso tendrá nuevo compañero en Aston Martin

  • 22 octubre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x