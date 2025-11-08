ATENCIÓN: Giro RADICAL al REGRESO de Checo Pérez a la F1 en 2026

El regreso de Sergio Pérez a la Fórmula 1 en el Campeonato Mundial 2026 podría sufrir un giro radical.

De acuerdo con el reporte compartido en The Race, la FIA estaría estudiando hacer tres cambios al formato actual de la máxima categoría y que entrarían en vigencia al mismo tiempo que la vuelta del mexicano: "Según ha podido saber The Race, algunas propuestas para introducir cambios específicos en ciertos aspectos de los fines de semana de Gran Premio han recibido cierto apoyo por parte de los equipos y se debatirán con más detalle en las próximas semanas.

"Algunas de estas ideas se trataron en una reciente reunión del Comité Asesor Deportivo (SAC), y otras propuestas también se debatirán en una próxima reunión de la Comisión de Fórmula 1. Si la Comisión de F1, compuesta por los equipos, la FIA y la FOM, apoya plenamente alguna de las ideas, podrían implementarse rápidamente en el reglamento de 2026.

"Una de las propuestas plantea que, solo para los fines de semana de Gran Premio, si se producen interrupciones por bandera roja durante los entrenamientos, el tiempo perdido se añadirá al final de la sesión, hasta un máximo de 15 minutos.

"Además, un equipo ha propuesto modificar los tiempos de las distintas sesiones de clasificación para añadir algo de rodaje adicional. Se entiende que uno de los temas a debatir en la Comisión de F1 es si se deben tomar medidas para estandarizar la duración de las carreras, de modo que todas se desarrollen en un tiempo similar", aseguraron.

Relacionado: CONFIRMADO: Cadillac EMPUJA a Checo Pérez a Ferrari

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!