CONFIRMADO: Cadillac EMPUJA a Checo Pérez a Ferrari

Cadillac confirmó sus intenciones de buscar a Ferrari para darle un asiento a Sergio Pérez previo a su regreso a la Fórmula 1.

Graeme Lowdon, directivo de la escudería estadounidense, reveló para ESPN nuevos detalles sobre la asociación que tendrán con la Scuderia de Maranello y cómo se involucra el piloto mexicano.

"En realidad, no estamos probando el coche. Lo que realmente estamos haciendo es darle a Checo la oportunidad de volver a conducir, porque hace tiempo que no se sube a un coche.

“No estoy seguro de todas las fechas (mediados de noviembre), pero sé que será muy pronto y que estará allí con bastante frecuencia. Tenemos cada vez más trabajo que hacer en ese frente.

"Luego también conducirá a mediados de noviembre en la prueba TPC. Así que eso es una prueba de un coche anterior, pero eso es todo", confirmó el jefe de Cadillac.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

