ESCÁNDALO: ¡Confirman CONSPIRACIÓN contra Checo en Cadillac!

Han confirmado que en Cadillac existe la posibilidad de que estén haciendo un plan para reemplazar a Sergio Pérez en el futuro cercano.

Patricio O'Ward, en entrevista con RACER, habló sobre las opciones de que Colton Herta suba a la Fórmula 1: "Ha sido un gran competidor en IndyCar y le deseo lo mejor.

"Me sorprendería mucho no verlo en un asiento de Fórmula 1 en 2027. No creo que hubiera hecho este cambio si no fuera una posibilidad real para él. Así que estoy muy emocionado por él y realmente quiero que le vaya bien, porque va a ser nuestro representante en IndyCar.

"Creo que no solo se apoya a sí mismo. Sin duda, cuenta con el apoyo de mucha gente que lo anima a tener éxito, más allá de su participación en la Fórmula 2 el próximo año. Queremos que llegue a la Fórmula 1 y que le vaya bien", opinó.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

