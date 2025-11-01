Checo Pérez DA LA CARA a los ATAQUES por su regreso a F1
Sergio Pérez ofreció una contundente respuesta a los ataques que recibió por su regreso a la Fórmula 1.
Algunos corredores de la máxima categoría criticaron a Cadillac por elegir a Checo y Valtteri Bottas por encima de otros novatos o jóvenes corredores que siguen esperando una oportunidad.
Esta es la respuesta del nacido en Jalisco durante un evento con uno de sus patrocinadores: "Yo siempre creo que es importante la experiencia para todos los equipos.
"Y especialmente para un equipo nuevo. Luego, tener a dos pilotos que han tenido tanto éxito en el deporte en un equipo nuevo, eso es bueno", comentó el número 11 sobre su regreso en 2026.
¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?
Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.
"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.
"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.
