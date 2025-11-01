¡Checo Pérez se encontraría CAMBIO HISTÓRICO en la F1 2026!

La FIA estaría considerando hacer un cambio histórico para el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1, temporada que estará marcada por el regreso de Sergio Pérez.

Motorsport.it reportó que dentro del máximo rector del automovilismo se considerará hacer una modificación importante a las reglas de la categoría: "El objetivo en la mira de Liberty Media es este y, según la información recopilada por Motorsport.com, en la próxima reunión programada por la Comisión de Fórmula 1 la propuesta de las dos paradas obligatorias se pondrá sobre la mesa.

"Además de sondear el consenso de los equipos, la ocasión servirá para llamar la atención sobre una serie de escenarios posibles. Una de las propuestas prevé la obligación de utilizar en la carrera los tres compuestos elegidos para el fin de semana por Pirelli, dejando a los equipos la libertad de la secuencia.

"También se discutirá como alternativa la posibilidad de imponer las dos paradas sin restricciones de compuesto, eliminando también la obligación actual de utilizar conjuntos de al menos dos compuestos diferentes. También se evaluará la posibilidad de imponer para cada set un límite máximo de kilómetros que no debe superar el 45% de la distancia de carrera", informaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

