BOMBAZO: ¡Valtteri Bottas revela TRAICIÓN a Checo Pérez y Cadillac!

Ha salido a la luz que la alineación de Cadillac con Sergio Pérez y Valtteri Bottas corrió peligro.

Valtteri Bottas ha confesado que estuvo a punto de firmar con un equipo rival antes de comprometerse con Cadillac a principios de este año. Durante una entrevista en Austin, sede del GP de Estados Unidos del pasado fin de semana, Bottas comentó a Motorsport Week: "Disfruto trabajar con James Vowles y, de hecho, estuve a un paso de firmar con ellos para esta temporada. El año pasado ya teníamos el contrato listo, por lo que la firma estuvo muy cerca."

Al preguntársele qué le impidió dar el paso y regresar a competir a tiempo completo, el piloto respondió: "Carlos Sainz ocurrió. Así es la F1." Parece ser que el ganador de 10 Grandes Premios no pudo contrarrestar la situación de Sainz.

Aunque Bottas y el director del equipo en Williams compartieron cinco años juntos en Silver Arrows, Sainz reveló recientemente que Vowles se puso en contacto con él ya en 2023, considerando al español como la principal opción para su contratación.

Relacionado: ¡Cadillac hace INCREÍBLE movimiento con Ferrari para Checo Pérez!

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!