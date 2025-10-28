¡Cadillac hace INCREÍBLE movimiento con Ferrari para Checo Pérez!

Cadillac habría realizado un increíble movimiento junto a Ferrari para preparar las pruebas que tendrá Sergio Pérez previo al comienzo del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Según información compartida por AutoRacer.it, la escudería estadounidense está realizando movimientos muy interesantes para favorecer el regreso del corredor mexicano para la próxima campaña.

Esto fue lo que revelaron: "Cuando Antonio Fuoco estuvo recientemente ocupado en una sesión de prueba en Fiorano precisamente con el SF-23, algunos ingenieros de Cadillac estaban presentes en el garaje de Ferrari.

"Ninguna actividad por su parte, simple observación para estudiar los procedimientos y el trabajo que los hombres de Maranello. Se puede decir que Cadillac está tratando de no dejar nada al azar para su debut en la F1", señalaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

