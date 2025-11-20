Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Las Vegas
Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Las Vegas
Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente jueves 20 de noviembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Las Vegas.
El Circuito de callejero de Las Vegas será el siguiente lugar en la temporada donde Lewis Hamilton en Ferrari buscará aprovechar las mejoras, Andrea Kimi Antonelli se consolidará como sensación y Carlos Sainz mantendrá el rendimiento con Williams.
Aston Martin y Fernando Alonso, por otro lado, buscarán mantener el repunte que han tenido gracias a las espectaculares carreras del piloto español.
Este puede ser un fin de semana especial para Colapinto, ya que será una oportunidad clave para sumar su primer punto de esta temporada.
Aquí tienes todo lo que necesitas saber de cara al viernes respecto a horarios y canales de televisión para los diferentes países de Latinoamérica, España, Italia y Estados Unidos.
Prácticas libres 1 (FP1) - Jueves 20 de Noviembre de 2025
Comenzamos el viernes en el continente americano, con la primera sesión de entrenamientos. Aquí tienes la hora de inicio:
Estados Unidos (hora del Pacífico): 16:30 hrs
México: 18:30 hrs
Estados Unidos (hora central): 18:30 hrs
Colombia: 19:30 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 19:30 hrs
Argentina: 21:30 hrs
España e Italia: 01:30 hrs (Viernes 21 de Noviembre)
Prácticas libres 2 (FP2) - Jueves 20 de Noviembre de 20255
Estados Unidos (hora del Pacífico): 20:00 hrs
México: 22:00 hrs
Estados Unidos (hora central): 22:00 hrs
Colombia: 23:00 hrs
Estados Unidos (hora del Este): 23:00 hrs
Argentina: 01:00 hrs (Viernes 21 de Noviembre)
España e Italia: 05:00 hrs (Viernes 21 de Noviembre)
¿Cómo ver hoy en directo los entrenamientos de F1 por televisión?
Las siguientes emisoras tienen los derechos de F1 para cubrir la acción desde Austin, consulta la programación local:
Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes
España: DAZN
Italia: Sky Sport F1
México: Sky Sports, Izzi
Colombia: Disney+
Argentina: Disney+
F1TV Pro también está disponible en países seleccionados.
