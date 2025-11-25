Antonelli explica los motivos detrás de su SANCIÓN en Las Vegas

Andrea Kimi Antonelli lamentó la costosa sanción que tuvo en el Gran Premio de Las Vegas, pero reconoció su parte de culpa en ello.

Aunque logró el podio tras la sanción a los dos autos de McLaren, siendo el segundo consecutivo de la temporada para él, la labor de recuperación que tuvo que hacer tras una fuerte sanción en la salida, fue muy difícil para el italiano.

Hablando sobre su riguroso castigo, Antonelli explicó lo que pudo haber provocado la sanción en la salida.

"En la salida es difícil decir, quizá rodó un poquito antes, mi carro estaba inclinado, una pena, me fastidia, pero maximizamos el resultado y estoy contento", señaló Antonelli.

"La estrategia era muy arriesgada, pero el equipo confió en mí y salió de manera perfecta", finalizó el talentoso piloto de Mercedes.

Relacionado: ¡Redes EXPLOTAN tras mensaje de Verstappen a Antonelli!

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!