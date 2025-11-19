F1 Noticias Hoy: Aston encuentra reemplazo de Alonso; Leclerc habla del 2025 de Ferrari
F1 Noticias Hoy: Aston encuentra reemplazo de Alonso; Leclerc habla del 2025 de Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Fernando Alonso Hoy: ÚLTIMA HORA - Aston Martin tiene AVANZADO su reemplazo . ::: LEER MÁS
Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre el TERRIBLE 2025 de Ferrari. ::: LEER MÁS
Kimi Antonelli AMENAZA a George Russell: "No quiero ser como él, quiero ser mejor". ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
F1 Noticias Hoy: Aston encuentra reemplazo de Alonso; Leclerc habla del 2025 de Ferrari
- hace 47 minutos
¿Logró su cometido? Hamilton revela el EFECTO de los comentarios de Elkann en Ferrari
- 3 hours ago
¡Definido! Ferrari puede ganar en casi todo, EXCEPTO en la F1
- Hoy 08:39
Hamilton provoca TERREMOTO en Ferrari y Elkann enfrenta consecuencias
- Hoy 08:28
Hamilton ROMPE EL SILENCIO tras las declaraciones de Massa sobre su título
- Hoy 08:16
Montoya dijo lo que TODOS piensan sobre Antonelli en Mercedes
- Hoy 08:04
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre