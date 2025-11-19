close global

Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

F1 Noticias Hoy: Aston encuentra reemplazo de Alonso; Leclerc habla del 2025 de Ferrari

F1 Noticias Hoy: Aston encuentra reemplazo de Alonso; Leclerc habla del 2025 de Ferrari

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Charles Leclerc, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Fernando Alonso Hoy: ÚLTIMA HORA - Aston Martin tiene AVANZADO su reemplazo . ::: LEER MÁS

Charles Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre el TERRIBLE 2025 de Ferrari. ::: LEER MÁS

Kimi Antonelli AMENAZA a George Russell: "No quiero ser como él, quiero ser mejor". ::: LEER MÁS

