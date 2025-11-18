Charles Leclerc rompió el silencio sobre la terrible temporada 2025 de la Fórmula 1 con Ferrari.

El corredor monegasco dijo lo siguiente en palabras publicadas en MotorsportWeek; "No es lo suficientemente bueno. Creo que cuando conduces para un equipo así, lo único que es lo suficientemente bueno es ganar.

"Pero también es cierto decir que estamos en contra de una competencia muy, muy fuerte, y también de equipos que tienen mucha historia en el deporte y que son muy especiales a su manera.

"Entonces, no es fácil, pero creo que, como Ferrari, cuando trabajas para una marca tan increíble, no es lo suficientemente buena, y tienes que apuntar para ganar", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Charles Leclerc con Ferrari?

Hay muchos rumores sobre el futuro de Charles Leclerc en Ferrari, pero vamos a recordar hasta cuándo se extiende su vínculo con la Scuderia.

De acuerdo con información de RMC, al monegasco todavía le quedan varios años con el equipo rojo, aunque no se descarta una salida anticipada: "Webber confirma indirectamente que Ferrari es una opción, también porque en Maranello tienen que hacer frente a un 2027 en el que Leclerc podría irse, a pesar de un contrato con vencimiento en 2029, pero tiene que hacer frente a la salida de Lewis Hamilton para quien el 2026 representa el punto de no retorno.

"Si ganara, habría cumplido su misión. Si perdiera, sería el momento de dejarlo todo definitivamente. Y por eso en Maranello la opción Carlos Sainz sigue sobre la mesa y esto explica por qué el español nunca ha dicho nada en contra de Ferrari, aunque en privado no ha ocultado los gruñidos sobre algunas cosas que circularon hace algún tiempo", informaron.

Todo quedará por ver en la temporada 2026 si es que la Scuderia puede finalmente darle un auto de campeonato al monegasco.

