URGENTE: ¡Revelan RADICAL decisión en Ferrari para 2026!
Ferrari habría tomado una radical decisión para la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras el desastre del campeonato actual.
Según el reporte compartido por Motorsport Italia, la Scuderia tiene en la mira a McLaren como inspiración para la siguiente campaña: "Según los rumores, sin embargo, la Scuderia no volvería simplemente a lo antiguo.
"Optando por introducir un elemento de novedad: el brazo de dirección, de hecho, debería moverse detrás del triángulo inferior, siguiendo un concepto que con gran valentía fue lanzado por McLaren hace dos años y también fue retomado por Mercedes en el W162", informaron.
¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?
Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.
Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.
En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.
Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.
