Las razones que empujan a Carlos Sainz DE REGRESO a Ferrari

Carlos Sainz podría regresar a Ferrari gracias a varias razones de peso que vive la Scuderia.

El corredor nacido en Madrid, según Carlos Miquel en declaraciones publicadas en Marca, debería estar en la mira de la escudería de Maranello: "Si lo que Elkann busca es un piloto que no se queje y se centre en conducir el madrileño es perfecto, y la química con Leclerc ya se vio en el pasado que funcionaba.

"Vasseur ya dijo que no descartaba repescarle en el futuro. En cualquier caso, nada se está moviendo porque como mínimo el 2026 está blindado con Williams. Las preferencias de futuro del español las dictará la pista.

"Y no tienen por qué pasar seguro por Maranello. Resulta llamativo que este toque de atención de Elkann se produzca semanas después de que comenzaran los primeros rumores en la Prensa italiana sobre la no continuidad de Hamilton para 2027.

"El río empieza a sonar, y eso tampoco es plato de gusto para ningún deportista. La pareja Leclerc-Lewis no combina tan bien como la que formaban Charles y Carlos. El madrileño hacía un trabajo oscuro en la puesta a punto que le servía al monegasco. Ahora tienen que lidiar con dos pilotos que coinciden en el diagnóstico, pero no en cómo solucionarlo", señaló.

¿Cómo fue la carrera de Carlos Sainz con Red Bull?

Sainz firmó con Red Bull en 2010 como piloto junior. Tras triunfar en la Fórmula BMW, al año siguiente se alzó con el título en la Fórmula Renault 2.0 de Europa del Norte. Sin embargo, en la prestigiosa Eurocup de Fórmula Renault 2.0 tuvo que reconocer las victorias de Robin Frijns.

En 2012 sumó cinco carreras en la Fórmula 3 Británica, terminando en sexto puesto, y en la GP3 Series del año siguiente también se encontró con dificultades. Red Bull le dio una última oportunidad en la Fórmula Renault 3.5 en 2014, donde ganó casi la mitad de las carreras y se proclamó campeón al vencer a Pierre Gasly.

Este éxito le abrió las puertas a la Fórmula 1 en 2015, junto a Max Verstappen. Carlos Sainz logró hacer 112 puntos en las tres temporadas que estuvo corriendo en Fórmula 1 con Toro Rosso, el equipo secundario de Red Bull Racing.

Tuvo de compañeros de equipo a pilotos como Max Verstappen, Daniil Kvyat y Pierre Gasly; sin embargo, pasó a Renault para las últimas cuatro carreras de la temporada 2017. Tras pasos por Toro Rosso, Renault, McLaren y Ferrari, a partir de esta temporada Sainz defiende los colores de Williams.

