ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

Carlos Sainz tendrá un nuevo compañero de equipo tras el anuncio oficial de Williams.

El equipo informó que Luke Browning participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi 2025. Este reconocimiento se debe al excelente desarrollo que ha demostrado dentro de la Williams Racing Driver Academy.

Actualmente, el piloto británico, tercero en la clasificación de Fórmula 2, también competirá en la Young Driver Test en Abu Dhabi. El piloto de 23 años ha impresionado desde que se incorporó a la academia en abril de 2023.

El joven británico espera con ansias su experiencia en Abu Dhabi: "Será un fin de semana inolvidable, luchando por el título de Fórmula 2 y al volante del FW47, un reto que realmente me ilusiona", afirma. Además, ve en la Young Driver Test una excelente oportunidad para ayudar al equipo a prepararse de cara a 2026. "Gracias a todos en la Driver Academy y en Williams por su confianza", agrega.

Relacionado: URGENTE: ¡Revelan PROBLEMAS DE SALUD para Carlos Sainz!

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!