Aston Martin ya tendría adelantado el fichaje para reemplazar a Fernando Alonso en caso de que el bicampeón del mundo decida retirarse.

Según la información de F1Corradi, cuenta del reconocido periodista de automovilismo Humberto Corradi, el equipo del corredor español ya ha movido ficha por un destacado piloto para sustituirlo.

"Me sorprendería que Charles Leclerc no se uniera a Aston Martin en 2027, reemplazando a Fernando Alonso. Las negociaciones están muy avanzadas", informó.

Un reporte que no es una locura si tomamos en cuenta el estado actual de Ferrari y los rumores que salieron sobre una posible salida del monegasco hace unas semanas.

Además, no es una sorpresa para nadie que el final de la carrera de Alonso esté cada vez más cerca. Quizá, solamente si el monoplaza del próximo es extremadamente competitivo, el reemplazado sea entonces Lance Stroll.

Relacionado: Usan a Fernando Alonso como EJEMPLO del DESASTRE en Ferrari

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!