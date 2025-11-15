Usan a Fernando Alonso como EJEMPLO del DESASTRE en Ferrari

Fernando Alonso ha sido dado como ejemplo de los errores que se cometen dentro de Ferrari.

En declaraciones de Jaques Villeneuve, ex piloto, publicadas por el sitio F1i.com, el desastre de la Scuderia no es nuevo cuando se habla de afectar a grandes corredores.

"No debería sorprendernos, recordemos cómo terminó todo con Prost, Mansell, Alonso y Vettel. Parece ser una constante en Ferrari. Ferrari es lo primero. Y Ferrari siempre protegerá a Ferrari.

"No vi comentarios perjudiciales para el equipo por parte de los pilotos. Así que fue el presidente quien hizo esto, pero ocurrió justo después de ganar el WEC. Supongo que quería destacar lo increíble que lo hizo el equipo en el WEC, comparado con la F1. Pero es un mundo aparte", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

