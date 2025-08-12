Franco Colapinto Hoy: Más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1; Alpine toma la decisión
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 12 de agosto de 2025 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto estaría más cerca que nunca de asegurar su futuro dentro de la Fórmula 1. ::: LEER MÁS
El equipo Alpine de F1 ha anunciado, a través del nuevo CEO de Renault Group, que no tiene intención de abandonar la Fórmula 1, lo cual es una enorme tranquilidad para Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
La posición de Colapinto en Alpine ha sido objeto de debate recientemente, ya que el piloto de 22 años aún no ha conseguido sumar puntos desde que reemplazó a Jack Doohan tras el Gran Premio de Miami. ::: LEER MÁS
Checo Pérez, Franco Colapinto y lo ÚLTIMO de la parrilla de F1 para 2026. ::: LEER MÁS
