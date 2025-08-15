Lewis Hamilton se ha situado en el centro de la polémica tras la carrera en Hungría, especialmente luego de sus declaraciones intensas y cuestionables. El piloto británico, que en ocasiones se muestra emocional en las entrevistas, volvió a dar de qué hablar, generando dudas sobre su futuro en la Fórmula 1.

Ralf Schumacher, quien ya había sido crítico con el siete veces campeón, no descarta que Hamilton abandone la competición de manera temprana: “Lewis tiene los medios para hacerlo.

"Podría decir: ‘Ya es hora de probar algo distinto, incluso dedicarme a rodar películas’, y a los 40 años, este cambio no parecería descabellado”, comentó el ex piloto alemán.

Recordó que, hace poco, muchos criticaron sus predicciones, pero ahora, con las propias palabras de Hamilton, se vislumbra la posibilidad de un cierre de ciclo a final de año. Los rumores se intensifican y la incertidumbre sobre el futuro del icónico piloto en la Fórmula 1 sigue en el aire.

Relacionado: NUEVO ataque contra Lewis Hamilton: "Debe decidir colgar el casco"

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!