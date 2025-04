El PROVOCADOR mensaje de Sainz tras superar a Hamilton en qualy

Carlos Sainz mandó un PROVOCADOR mensaje luego de haber quedado en mejor posición que Lewis Hamilton en la clasificación para el Gran Premio de Bahréin.

El corredor nacido en Madrid habló con DAZN tras la qualy y dijo lo siguiente: "No es todavía no es donde queremos estar como equipo y como yo como a nivel personal me gusta estar todavía más adelante.

"Pero yo creo que hoy era lo máximo, son vueltas bastante buenas durante q1, q2 y q3 así que contento. El Alpine parece que está en la categoría de los de adelante en vez de la nuestra y nos ha sorprendido.

"Pero por lo menos hemos conseguido batir a un Hamilton y a un Tsunoda en la igualdad de condiciones, así a seguir mejorando", fue lo dicho por el piloto de Williams.

¿Qué pasó en la clasificación del GP de Bahréin?

La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes. Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes.

Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5. En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw — Formula 1 (@F1) April 12, 2025

En la Q1, los Red Bull tuvieron bastantes sustos y no fue hasta su último intento de vuelta que se clasificaron. Quedaron eliminados Oliver Bearman, Lance Stroll, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Alexander Albon.

Te presentamos los resultados completos de la clasificación del Gran Premio de Bahréin del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1.

Qualy GP de Bahréin 2025

Posición Piloto 1 Oscar Piastri 2 George Russell 3 Charles Leclerc 4 Kimi Antonelli 5 Pierre Gasly 6 Lando Norris 7 Max Verstappen 8 Carlos Sainz 9 Lewis Hamilton 10 Yuki Tsunoda 11 Jack Doohan 12 Isack Hadjar 13 Fernando Alonso 14 Esteban Ocon 15 Alexander Albon 16 Nico Hulkenberg 17 Liam Lawson 18 Gabriel Bortoleto 19 Lance Stroll 20 Oliver Bearman

