VIDEO: Se CAE A PEDAZOS el Ferrari de Charles Leclerc

El Ferrari de Charles Leclerc se cayó a pedazos durante el tercer entrenamiento libre del Gran Premio de Bahréin.

La SF-25 del corredor monegasco tuvo que ir a boxes debido a que perdió el espejo retrovisor izquierdo en una de sus vueltas. Una situación que llamó la atención en redes sociales.

Charles Leclerc's wing mirror makes a bid for freedom and vaults the barriers 😄#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/IXZ7OSmYIV