La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes.

Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes. Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5.

En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda. Minutos después de la sesión, se le eliminó una vuelta a Hulkenberg y le hizo perder posiciones.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw