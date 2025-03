El factor que ARRUINÓ a Alonso en el GP de Australia 2025

Fernando Alonso tuvo un desafortunado inicio de temporada en la Fórmula 1 2025 al no haber podido completar la carrera, pero ha explicado los motivos de su salida.

El complicado fin de semana de Alonso terminó en la vuelta 34 cuando se estrelló con el muro de manera fuerte y tuvo que abandonar la carrera. Eso provocó de la entrada del Safety Car durante varias vueltas.

Sin embargo, de acuerdo a las palabras del español, se podría entender que su accidente no debería haber ocurrido en primer lugar.

"El incidente vino de la nada, para ser sincero. Una sorpresa perder el control del coche", señaló.

"Sólo me he encontrado con mucha grava en mitad del circuito y he trompeado. Un incidente costoso. Tenemos otra oportunidad dentro de cinco días, eso es lo bueno de esto", finalizó.

Relacionado: El plan de Aston Martin con los BERRINCHES de Fernando Alonso

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!