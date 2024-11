El PULVERIZANTE mensaje de Pérez a la familia Stroll

Para Antonio Pérez Garibay, padre de 'Checo', ha enviado una fuerte crítica a la familia Stroll, dando a entender que Lance sólo está ahí por dinero y Checo por méritos propios

Aunque Pérez junior está muy por detrás de su compañero Max Verstappen en cuanto a resultados, el padre de 'Checo' destaca que Pérez ni siquiera ha mostrado lo mejor de sus cualidades todavía.

Red Bull Racing está preocupado por la forma de Pérez. Por ejemplo, 'Checo' puede andar bien tras su compañero Verstappen, pero hace tiempo que el mexicano no lo demuestra.

Pérez es extremadamente popular en su país de origen y en América Latina. Por el momento, el mexicano todavía tiene contrato hasta 2025, pero aún no está claro si Pérez se pondrá al volante del RB21 el próximo año.

Según la Marca española, Red Bull no puede deshacerse fácilmente de Pérez. Esto tiene que ver con la pérdida del título de constructores y con los patrocinadores esperados que aportarán alrededor de 30 millones de dólares. Sin embargo, según el padre de Pérez, esa fortaleza financiera no significa mucho.

"No soy el señor Stroll, no tengo dinero para comprarle un equipo de Fórmula 1 a mi hijo, y tampoco tenemos el capital para estar ahí. Checo está ahí por sí mismo, llegó porque por méritos propios, sigue ahí por esfuerzo propio, y el puesto que tiene se lo debe a él mismo". "Aún no hemos visto lo mejor de 'Checo'". Es más, la Fórmula 1 hoy tiene más para darle a la afición y la afición mexicana es lírica. "Él es campeón mundial (en México) y también dos veces campeón de constructores. Eso también es nuevo para México".

