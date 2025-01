George Russell gaat na drie seizoenen onder de vleugels van Lewis Hamilton te hebben mogen rijden een heel ander jaar tegemoet in 2025. Nu zal hij met Andrea Kimi Antonelli onder zich de kar moeten gaan trekken. De Britse coureur is zich bewust van zijn nieuwe rol bij de Zilverpijlen.

Bij het team van Mercedes gaat richting het aankomende seizoen een frisse wind waaien. Na drie seizoenen met de combinatie van Russell en Lewis Hamilton, is het dit jaar tijd voor nieuw jeugdig talent. Omdat Hamilton besloot in de herfst van zijn loopbaan een avontuur bij het team van Ferrari na te jagen, is het nu tijd voor de net achttienjarige Antonelli bij Toto Wolff zijn formatie. Het is de vraag hoe dat uit gaat pakken en hoe Russell om zal gaan met toch een vrij nieuwe rol binnen zijn formatie.

Einde van het begin

De Britse coureur is zich in ieder geval wel degelijk bewust dat hij in 2025 uit een ander vaatje moet gaan tappen binnen het team: "Ik erken mijn rol als de meer ervaren coureur. Er komen veel geweldige jonge coureurs op de grid en het laat je beseffen dat je niet langer de jonkie bent. Dit is echter niet het begin van het einde, maar eerder het einde van het begin", zo klinkt het filosofisch tegenover Racer. "Ik begin aan een nieuw hoofdstuk in mijn loopbaan. Ik eindig met mijn begin en kom nu in het middengedeelte terecht", zo stelt de coureur die vorig jaar aan het einde van het seizoen zo overhoop lag met Max Verstappen.

Lewis was 29

Russell spiegelt zichzelf onder meer aan Hamilton, die toch op een stuk latere leeftijd de instap maakte bij Mercedes: "Lewis was 29 toen hij bij Mercedes kwam en begon met het winnen van kampioenschappen. Michael [Schumacher] was begin dertig bij Ferrari. Tegenwoordig begint iedereen op steeds jongere leeftijd. Mijn debuut was toen ik twintig was. Nu voel ik mezelf er klaar voor om alle rollen binnen het team te vervullen. Het meest belangrijke is om zo snel mogelijk te rijden. Ik voel me goed om dat te gaan doen", besluit hij.

