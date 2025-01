Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is erg te spreken over de transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Horner denkt dat het samenkomen van twee van de grootste namen van de sport alleen maar goed is voor Formule 1. Hamilton heeft in 2025 de taak om van het Italiaanse team weer een kampioen te maken, iets wat al sinds 2008 niet meer het geval is.

Hamilton is de meest recente ster die door Ferrari is aangetrokken om titels binnen te slepen namens het team. Sinds 2008, toen Kimi Raikkonen en Felipe Massa het constructeurskampioenschap wisten te winnen, staat het team droog. Fernando Alonso en Sebastian Vettel werden aangetrokken als de grote namen, maar geen van beide wereldkampioenen kon het waarmaken in hun tijd in Maranello. Alonso kwam zowel in 2010 als in 2012 tergend dichtbij, maar werd in beide jaren verschalkt door Vettel en Red Bull. Vettel werd op zijn eigen beurt weer verslagen door Hamilton en Mercedes, en ook Felipe Massa werd in 2008 in de laatste bocht van het seizoen de titel ontnomen door de Brit. Het is nu aan Hamilton zelf om samen met Charles Leclerc de rode Ferrari weer naar de top van de sport te brengen.

Hamilton is 'box office'

De transfer van Hamilton naar Ferrari is uiteraard het voornaamste nieuws in de Formule 1 van deze winter, en ook Christian Horner is dit niet ontgaan. De Brit weet dat hij er een nieuwe rivaal bij heeft in 2025 voor zijn team en voor Max Verstappen, waar Hamilton en Mercedes geen gevaar vormden in de afgelopen drie seizoenen. “Ik heb wat foto's gezien," vertelt Horner op de rode loper van de Autosport Awards. "Ik denk dat het hem goed staat. Ik denk dat het geweldig is voor de Formule 1. Lewis Hamilton in een Ferrari, dat is echt Box Office! Ik denk dat het gewoon nog een dynamiek is voor dit jaar die super spannend kan worden.”

