Ferrari haalt schouders op na crash Hamilton: "Doodnormaal"

Ferrari maakt zich absoluut geen zorgen na de crash van Lewis Hamilton op woensdag, zo weet Craig Slater bij Sky Sports F1. Slater meldt dat het team het simpelweg "doodnormaal" vindt dat een nieuwe coureur in een test de grens op probeert te zoeken van zijn nieuwe auto, en deze dan overschrijdt.

Hamilton reed woensdagochtend in de SF-23 op het Circuit de Catalunya, maar het ging mis bij bocht 12 rond 11.00 's ochtends voor de Brit. De Ferrari ging met de neus de muur in en liep schade op aan de carrosserie en de ophanging. Tegen de tijd dat de mecaniciens klaar waren met het repareren, was de zon al onder aan het gaan, waardoor Charles Leclerc niet meer kon testen op woensdag. Hamilton en Leclerc delen de SF-23, zoals in de reglementen staat voor de TPC, Testing of Previous Cars. Volgende week zullen beide coureurs terug zijn in Montmeló, wanneer Pirelli op 4 en 5 februari de banden voor 2026 wil testen. Dit biedt vooral Hamilton een unieke kans om de meest recente Ferrari, de SF-24 van 2024, aan te voelen.

Artikel gaat verder onder video

Doodnormaal ongeluk van Hamilton

Hamilton crashte ook in tests voorafgaand aan zijn eerste seizoenen bij zowel McLaren als Mercedes, en heeft nu een hattrick gescoord door het bij Ferrari ook gescoord. Ferrari maakt zich dan ook absoluut geen zorgen. "Zoals het aan mij is uitgelegd door een bron in een hoge positie bij Ferrari," vertelt Slater bij Sky F1, "is dit doodnormaal in deze tijd van het jaar, helemaal voor iemand als Hamilton, die nieuw is bij het team en de grens probeert op te zoeken van zijn nieuwe gereedschap. Hij had een vergelijkbare crash in zijn eerste test met Mercedes toen hij daar nieuw was, en dat pakte daarna niet slecht uit, toch?"

Gerelateerd