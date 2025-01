Deze week test Ferrari grondig op het Circuit de Catalunya met Lewis Hamilton en Charles Leclerc, met als doel om de zwaktepunten van de SF-24 in het afgelopen seizoen te verbeteren. Autosport weet dat er twee problematische karakteristieken van de Ferrari zijn die moeten worden verholpen voor het aankomende seizoen.

Hamilton is natuurlijk de grote aanwinst van Ferrari in 2025, maar Loic Serra is ook relatief nieuw in Maranello. Serra werd eind-2024 aangesteld als de nieuwe technische directeur van het Italiaanse team na meer dan tien jaar bij Mercedes, waar hij een groot deel was van het immense succes van het Duitse fabrieksteam. Hij vervangt Enrico Cardile en is de verantwoordelijke voor de test in Barcelona, die vandaag begon en tot en met donderdag door zal gaan. Hoewel het zeker geen goed weer is in Barcelona, en niet even warm zal zijn als tijdens de meerderheid van de races in 2025, zijn de condities aanzienlijk beter dan in Fiorano, het privécircuit van Ferrari.

Twee probleempunten aanpakken in tests

Serra heeft twee punten aangekaart waar deze week in de tests aan moet worden gesleuteld: bandenslijtage, en racestarts. De banden die in de TPC (Testing of Previous Cars) worden gebruikt zijn anders dan het rubber in een Grand Prix-weekend, en de auto zelf komt uit 2023, maar Ferrari hoopt toch vooruitgang te boeken op dit gebied, die werd gezien als de achilleshiel van de SF-24. Daarnaast zal er veel tijd worden besteed aan het verbeteren van de startprocedure. Het lijkt geen zwaktepunt - zo ging Leclerc van de vierde naar de eerste plaats bij de eerste bocht in Austin - maar Ferrari denkt hier nog veel in te kunnen verbeteren op elektronisch gebied. De koppeling moet worden bediend door de coureur, maar de aandrijving kan worden aangepast om zo min mogelijk grip te verliezen door middel van wielspin - Formule 1-auto's hebben tegenwoordig nou eenmaal geen tractie controle meer zoals voorheen. Hamilton en Leclerc mogen beiden nog meer dan 900 kilometer rijden verspreid over drie dagen, wat zich vertaalt naar bijna 200 ronden over het Circuit de Catalunya, de thuishaven van de Grand Prix van Spanje.

