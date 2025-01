Juan Pablo Montoya is van mening dat er maar één manier is om het respect van Max Verstappen te verdienen als je het tegen hem opneemt: je moet bereid zijn om er samen met hem af te vliegen.

Max Verstappen is momenteel de gevreesde man in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur legde de afgelopen vier seizoenen achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap, en weet uitermate goed de potentie van zijn auto te maximaliseren. Daarnaast staat de Nederlander bekend vanwege zijn agressieve rijstijl. Als het Verstappen tegenzit, bijvoorbeeld omdat zijn materiaal niet goed presteert, lijkt hij te allen tijde bereid om er dan maar samen met zijn concurrent af te vliegen. Volgens Juan Pablo Montoya ligt precies daar de sleutel om het tegen de 27-jarige coureur op te kunnen nemen.

Inspelen op de angst

"De enige manier om tegen Max te racen, is om bereid te zijn te crashen", klinkt het bij CasinoApps. "Verstappen is altijd bereid te crashen. En als je er een paar keer samen met hem afvliegt, zal Verstappen stoppen met crashen en respect voor je hebben. Verstappen speelt in op de angst dat hij krankzinnig is en zal crashen als iemand hem in de weg staat."

Psychologische hulp

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Ik was ook zo. Iedereen dacht dat ik dom en gek was. Ik vond het prima om te crashen, maar toen gingen mensen mij ontwijken. Iedereen die Verstappen niet ontwijkt, zal crashen. Dat is prima als je de betere auto hebt, maar als je dat niet hebt en je crasht omdat het kan, zal je veel vijanden maken. Als Verstappen het moeilijk krijgt en crasht, zullen coureurs hem in twijfel trekken en dan heeft hij misschien de hulp van een psycholoog nodig."

