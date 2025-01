Eerder zei Sky F1-commentator Martin Brundle al dat de beste jaren van Lewis Hamilton achter hem liggen, en ook Frits van Amersfoort, eigenaar van VAR, Van Amersfoort Racing, denkt dat de Brit "over zijn top heen is". Hamilton begint in 2025 aan zijn negentiende seizoen in de Formule 1, waar hij het zal opnemen tegen een voormalig pupil van Van Amersfoort, Charles Leclerc.

Hamilton is bij Mercedes losgeweekt en bij Ferrari aangekomen als de grote ster, maar het Italiaanse team heeft in Leclerc al een publiekslieveling en een andere ster. De Monegask rijdt al zes seizoenen bij Ferrari, en won tweemaal de thuisrace in Monza, waaronder in 2024. Van Amersfoort weet maar al te goed waar Leclerc toe in staat is, gezien hij in 2015 meerdere races won met VAR in de Formule 3, en zelfs streed om het kampioenschap - deze bleef alleen uit tot het volgende seizoen, toen hij overstapte naar ART. Leclerc vocht in 2019 en 2020 al met een veelvoudig wereldkampioen als teamgenoot in Sebastian Vettel, en won deze strijd met vlag en wimpel. Ditmaal deelt hij echter de garage met de meest succesvolle coureur aller tijden, maar Van Amersfoort denkt niet dat het aantrekken van Hamilton invloed zal hebben op het traject van zijn voormalige pupil.

Hamilton over zijn top heen

"Ik kan me niet voorstellen dat de komst van Lewis ten koste zal gaan van Charles," vertelt Van Amersfoort tegenover Motorsport.com. "Carlos Sainz was natuurlijk ook geen langzame jongen. En nou moet ik oppassen dat ik geen vijanden maak, maar ik geloof dat Lewis over zijn top heen is. En Charles is dat naar mijn idee nog niet. Al moet ik eerlijk bekennen dat Charles gevoelsmatig dichter bij mij staat dan Lewis."

Was niet voor Hamilton gegaan

Van Amersfoort is zelf al tientallen jaren actief in de junior-categorieën, en heeft weinig begrip voor de beslissing van Ferrari om de 40-jarige Hamilton aan te trekken in plaats van de tien jaar jongere Carlos Sainz Junior. "Ik ben er altijd een voorstander van om jonge mensen een kans te geven. En nu is Lewis vergeleken met mij zeker niet oud, maar ik geloof gewoon in jong talent. Dus als ik Ferrari was geweest en Carlos had om wat voor reden dan ook weg gemoeten, dan was ik persoonlijk weer voor een ander jong talent gegaan. Toen Lewis nog in de Formule 3 reed bij ASM, vond ik hem geweldig. Het is grappig om te zien dat hij bij Ferrari weer herenigd is met Fred Vasseur, die natuurlijk ook de man was achter ASM, wat later ART Grand Prix werd."

