Max Verstappen en Red Bull Racing hebben een mooi bedrag voor het goede doel weten op te halen. Op F1 Authentics werd een speciale simulator met de handtekening van Verstappen geveild en dat leverde een prachtig bedrag op voor het goede doel.

Verstappen is natuurlijk een fervent simracer en wat is er nu een mooier verzamelobject dan een simulator met Verstappen zijn handtekening, die ook nog eens gebaseerd is op de kampioenschapswinnende RB19? Precies dat pronkstuk wist Red Bull te ontwikkelen: "Deze RB19 Simulator is vakkundig gemaakt met behulp van dezelfde processen als de echte raceauto's, om een ​​ongeëvenaarde ervaring te bieden. Ontworpen om synoniem te zijn met de voertuigen die op de F1-circuits te zien zijn, biedt het hightechsysteem van de simulator degenen die het gebruiken de meest meeslepende F1-ervaring die mogelijk is", zo leest het op de website van F1 Authentics.

Mooi bedrag

Eind december ging het pronkstuk mét handtekening van Verstappen onder de hamer en konden geïnteresseerden met een goedgevulde portemonnee bieden. Uiteindelijk is de veiling geëindigd op het duizelingwekkende bedrag van 103.000 pond, wat omgerekend een dikke 122.000 euro oplevert voor de simulator. Dat geld gaat niet in de zak van Verstappen of Red Bull, maar wordt gedoneerd aan Wings for Life, het goede doel dat zich inzet voor de bestrijding van letsel aan het ruggenmerg. Een mooie actie en mooi bedrag, dus.

