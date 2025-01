Lewis Hamilton vertelt dat zijn beslissing om bij Ferrari te tekenen was gebaseerd op "instinct of een voorgevoel". De zevenvoudig wereldkampioen heeft er alle vertrouwen in dat hij met de Italiaanse grootmacht geweldige prestaties zal bereiken.

De Formule 1 werd eind 2023 ruw uit haar winterslaap gerukt, toen plotseling het grootste transfernieuws van de afgelopen jaren naar buitenkwam: Lewis Hamilton kondigde aan dat hij na het seizoen van 2024 na elf jaar bij Mercedes zou vertrekken, om een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen hoopt in de herfstdagen van zijn carrière het succes terug te brengen naar Maranello, en uiteraard jacht te kunnen maken op zijn recordbrekende achtste wereldkampioenschap.

Een totale gok

In een interview voor Get Hired van LinkedIn vertelt Hamilton wat hem ertoe dreef om op veertigjarige leeftijd de overstap naar Ferrari te maken: "Uiteindelijk is iedere nieuwe mogelijkheid een totale gok", klinkt het. "Niemand van ons kan de toekomst voorspellen. Dus een andere baan nemen, of in mijn geval van team wisselen, komt altijd met een bepaalde mate van risico.

Instinct of voorgevoel

Hij vervolgt: "Maar ik geloof dat er meer risico zit in ergens blijven waar je comfortabel bent en zelfvoldaan wordt. Noem het instinct of een voorgevoel, maar ik wist dat tekenen bij Ferrari de juiste zet voor mij was en dat het mij de uitdaging zou geven die ik nodig had. Er zijn zoveel ongelofelijke mensen in het team waar ik heel graag mee wil werken. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen geweldige dingen zullen bereiken."

