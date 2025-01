Volgens Red Bull Racing-adviseur Dr Helmut Marko is Max Verstappen tegenwoordig aanzienlijk sneller dan Lewis Hamilton, en de Oostenrijker meent zelfs dat Verstappen in een "middelmatige" Red Bull beter zou presteren dan Hamilton in een goede Ferrari.

Verstappen wist in 2024, ondanks dat hij tien races achter elkaar niet wist te winnen en de meerderheid van het seizoen niet in de snelste auto zat, toch zijn vierde opeenvolgende wereldtitel binnen te slepen. Waar teamgenoot Sergio Pérez het erg moeilijk had en zelfs niet in de top vijf wist te eindigen in de laatste achttien Grands Prix, was de Nederlander wereldkampioen met nog twee races en een sprint te gaan. Marko denkt dan ook dat afgelopen jaar meer dan ooit heeft bewezen dat Verstappen op een hoger niveau rijdt dan welke andere coureur dan ook in de Formule 1, waaronder zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, die in 2025 aan zijn avontuur bij Ferrari zal gaan beginnen.

Niet alleen de snelste

Een van de voornaamste redenen dat Verstappen in 2024 kampioen werd was de schadebeperking in de races waarin de Limburger juist niet won. Bijna altijd scoorde Verstappen de maximaal haalbare punten in dat weekend, iets wat rivaal Lando Norris niet wist te doen in de MCL38. Marko denkt ook dat Verstappen prestaties kan verrichten op pure snelheid waar niemand anders aan kan tippen. "Max is niet alleen de snelste, maar ook de beste in de Formule 1 als het gaat om het totaalpakket”, aldus Marko bij Sport Bild. “Hij haalt per ronde 0,1 tot 0,2 seconden uit de auto die geen enkele andere coureur kan vinden.”

Sneller in een matige Red Bull

Marko heeft duidelijk een erg hoge pet op van zijn pupil Verstappen, die hij inmiddels al meer dan tien jaar geleden naar de Formule 1 haalde. In 2021 streed Verstappen hard met Hamilton om de titel van dat jaar, en deze werd dan ook pas in de laatste ronde van het seizoen beslist, maar inmiddels is Marko ervan overtuigd dat Verstappen aanzienlijk sneller en meer consistent is dan zijn Britse rivaal. "Lewis Hamilton heeft nog steeds de snelheid, maar ook over een heel seizoen? Daar heb ik mijn twijfels over. Ook al heeft hij een goede Ferrari en bouwen we maar een matige Red Bull voor Max, dan zou ik mijn geld op Max zetten"

