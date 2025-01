Vicekampioen Lando Norris erkent dat het mislopen van de wereldtitel in 2024 pijnlijk was voor hem, maar dat hij in 2025 sterker dan ooit uit de startblokken komt, om 'de strijd aan te gaan met iedereen'.

McLaren kwam in 2024 nog wat stroef op gang, maar wist vanaf Miami het stokje over te nemen van Red Bull, als snelste team van de grid. In die periode heeft Norris flink kunnen werken aan zijn cv. Zo wist hij acht pole positions te pakken en schreef hij vier zeges bij. Hoewel McLaren met de MCL38 over het snelste pakket beschikte, is de wereldtitel uiteindelijk aan de neus van Norris voorbijgegaan, want Max Verstappen legde in Las Vegas beslag op zijn vierde kampioenschap.

Deed pijn toen titel definitief uit zicht was

Norris blikt in gesprek met de BBC-podcast F1: Back at Base terug op 2024. "Wanneer het besef doordringt van 'het is voorbij', is dat moeilijk", zo legt hij uit over het moment dat de titel niet meer te pakken was. "Dit is wat ik al doe sinds mijn jeugd, dit is alles wat ik wil doen. Dus op het moment dat die kaars uitgaat en het over is, doet dat pijn." Desalniettemin heeft Norris in 2024 wel zijn beste klassering uit zijn Formule 1-carrière weten te pakken met zijn tweede plek.

Hoewel het jaar dus niet met kampioenschapsgoud voor Norris persoonlijk is afgesloten, kijkt hij toch met een goed gevoel terug op het jaar. "Het is een jaar geweest waar ik eigenlijk best trots op ben. Trots op hoe ik heb gepresteerd onder de druk waaronder we stonden, en op wat ik heb geleverd. Ik heb mijn fouten gemaakt en tegelijkertijd veel geleerd van die fouten", zo is Norris openhartig.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

De nieuwe uitdaging staat voor de deur, want mocht McLaren met de snelste auto uit de winterstop komen, dan is er wellicht dit jaar meer te halen. "Voor ons is het nu een kwestie van het nieuwe jaar ingaan met het gevoel: 'we hebben wat nodig is, we hebben een goede auto'. Ik geloof dat ik een goede coureur ben en alles in huis heb. Ik kijk ernaar uit om 2025 in te gaan, wetende dat ik veel heb geleerd, dat ik enorm ben verbeterd, en dat ik klaar ben om de strijd aan te gaan met iedereen."

Ook erkent Norris dat zijn zelfbeeld hem soms in de weg zit, maar daar werkt hij aan. "Zelfvertrouwen is iets waar ik in het verleden moeite mee heb gehad, en ik heb waarschijnlijk pas in dit seizoen (2024) genoeg opgebouwd om te zeggen: 'Ik ben ervan overtuigd dat ik een goede coureur ben die een kampioenschap kan winnen volgend jaar, en dat ik het gevecht kan aangaan met iedereen die het met me wil opnemen", aldus de viervoudig racewinnaar.

