De appel valt niet ver van de boom: deze vaders en zoons bereikten samen de F1

De appel valt doorgaans niet ver van de boom, ook als het gaat om het doorgeven van uitzonderlijk racetalent. Ook binnen de Formule 1 bestaan er natuurlijk een aantal mooie verhalen waarbij vader en zoon door wisten te stoten naar het hoogste podium, met Max en Jos Verstappen natuurlijk als één van de bekendste.

Formule 1 is niet alleen een sport, maar ook een passie die vaak van vader op zoon wordt overgedragen. Vaders die zelf in de Formule 1 reden, geven hun kennis, ervaring en liefde voor de sport door aan hun zonen. Soms blijven ze actief betrokken als mentor, coach of zelfs manager. Zo vader, zo zoon is dan ook een mooi gezegde dat ook in de Formule 1 wel eens op gaat, wanneer het talent van generatie op generatie wordt doorgegeven. Door de rijke geschiedenis van de koningsklasse heen, hebben we een aantal prachtige familieverhalen voorbij zien komen. We zetten een aantal van deze op een rijtje.

Graham en Damon Hill

Graham Hill, de onvergetelijke "Mr. Monaco", is één van de legendes in de Formule 1. De Britse coureur, geboren in 1929, veroverde niet alleen de harten van de racefans met zijn persoonlijkheid, maar ook met zijn buitengewone prestaties op de baan. Hill schitterde in de jaren '60 en werd twee keer wereldkampioen, in 1962 en 1968, terwijl hij ondertussen de Grand Prix van Monaco - het koningsnummer - maar liefst vijf keer op zijn naam schreef. Een ware legende van de sport, dus. Hij wordt nog steeds herinnerd als een van de grootheden in de Formule 1.

De wereld van de Formule 1 keek dan ook uit naar de entree van Damon Hill in 1992. Damon trad vanaf dat jaar in de voetsporen van zijn vader en boekte indrukwekkende successen in de jaren '90. De lat lag in eerste instantie ontzettend hoog, misschien wel té hoog. Uiteindelijk bereikte hij in 1996 het hoogtepunt van zijn carrière, toen hij het wereldkampioenschap won met het Williams, waarbij hij dus het stokje van zijn vader overnam als wereldkampioen. Net als bij zijn vader het geval is, blijft zijn nalatenschap in de Formule 1 groot. De Hill-familie is belangrijk geweest voor de koningsklasse.

Gilles en Jacques Villeneuve

Gilles Villeneuve uit Canada wordt nog altijd gezien als één van de grootste legendes die in Formule 1 heeft gereden. Met zijn rijstijl en ongeëvenaarde moed wist hij het hart van menig racefan te veroveren. Hoewel zijn tijd in de Formule 1 betrekkelijk kort was, van 1977 tot 1982, liet Villeneuve een blijvende indruk achter met zijn spectaculaire optredens, met name voor het team van Ferrari. Villeneuve kwam in 1982 op het circuit van Zolder te overlijden. Na zijn relatief korte carrière wordt hij wordt nog steeds herinnerd als één van de grotere iconen van de Formule 1. Desalniettemin wist hij echter nooit de wereldtitel te pakken.

Het verhaal van de Villeneuves werd echter nieuw leven in gebracht toen zoon Jacques Villeneuve in 1996 zijn debuut in de Formule 1 maakte voor het team van Williams. Al vrij snel konden fans zien dat de zoon van de legendarische coureur ook het nodige te bieden had aan de sport en in 1997 - pas zijn tweede jaar in de Formule 1 - wist hij te bereiken wat zijn vader nooit lukte: wereldkampion worden. Dat jaar pakte hij zeven overwinningen, waarmee hij zijn eerste en enige wereldtitel te grazen nam. Vervolgens reed hij nog - met een korte pauze - tot en met 2006 op het hoogste podium van de autosport.

Keke en Nico Rosberg

Het volgende succesverhaal komt van Fins-Duitse makelij. Keke Rosberg debuteerde in 1978 in de Formule 1 bij het team van Theordore op 29-jarige leeftijd. In 1982 stapte hij over naar het team van Williams, wat meteen een succesverhaal werd. Met slechts één overwinning in dat jaar, sleepte de in Solna geboren coureur de wereldtitel met 44 punten op zijn naam. Uiteindelijk bleef papa Rosberg nog tot en met 1986 actief in de koningsklasse, waarna hij zijn heil zocht in andere raceklassen, zoals de World Sportscar Championship.

Dertig jaar na het vertrek van zijn vader, wist Nico Rosberg het tot de Formule 1 te schoppen. De in Duitsland geboren coureur trad in de voetsporen van zijn pa door ook voor het team van Williams te gaan rijden. Anders dan zijn vader, werd de stint van zoon Rosberg wat minder succesvol bij de Britse renstal. Vanaf 2010 maakte hij de overstap richting Mercedes, het later zo succesvolle team dat op dat moment nog in opbouw was. Uiteindelijk zette hij de nalatenschap van zijn vader voort in zijn allerlaatste seizoen in de Formule 1, toen Rosberg de wereldtitel voor de neus van Lewis Hamilton wegkaapte. Het was zijn laatste kunstje in de koningsklasse: Rosberg ging na 2016 met pensioen.

Nelson Piquet en Nelson Piquet Jr.

Nelson Piquet Sr., afkomstig uit Brazilië en vader van Max Verstappen zijn vriendin, is een van de grootheden inde Formule 1. Hij won drie wereldkampioenschappen (in 1981, 1983 en 1987) en stond bekend om zijn slimme aanpak op het circuit. In een tijd waarin technologie en teamwork minder dominant waren dan nu, blonk Piquet uit door zijn technische kennis en race-intelligentie. Piquet was ook een kleurrijk figuur buiten de baan: hij stond bekend om zijn scherpe opmerkingen en zijn neiging om rivalen psychologisch uit te dagen. Zijn rivaliteit met Ayrton Senna, een andere Braziliaanse legende, was berucht. Hoewel ze landgenoten waren, deelden ze geen warme band en stonden ze vaak lijnrecht tegenover elkaar. Op 25 juli 1985 werd hij papa van zoon Nelson Jr.

Nelson Piquet Jr., vaak simpelweg "Nelsinho" genoemd, trad in de voetsporen van zijn vader en bouwde een sterke reputatie op in de opstapklassen naar de Formule 1. Hij eindigde als tweede in het GP2-kampioenschap in 2006, wat hem de aandacht van Renault opleverde. In 2008 maakte hij zijn F1-debuut naast tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Hoewel Nelsinho talent liet zien, zoals een podiumplaats tijdens de Duitse Grand Prix van 2008, werd zijn carrière overschaduwd door het schandaal dat bekendstaat als "Crashgate." Tijdens de Grand Prix van Singapore in 2008 kreeg hij de opdracht om opzettelijk te crashen, zodat zijn teamgenoot Alonso kon profiteren van een vroege safety car. Toen dit in 2009 aan het licht kwam, leidde het tot een grote controverse. Renault ontsloeg Piquet Jr., en hoewel hij later zijn naam juridisch schoonmaakte, kreeg zijn reputatie een zware klap. Later ging hij verder in andere raceklassen.

Michael Schumacher en Mick Schumacher

Michael Schumacher wordt natuurlijk vaak beschouwd als de grootste coureur in de geschiedenis van de Formule 1. Met zeven wereldtitels (1994, 1995 en 2000-2004) en 91 raceoverwinningen zette hij records neer die generaties lang onaantastbaar leken. Zijn tijd bij Ferrari is legendarisch: hij bracht het team na een droogte van meer dan twee decennia terug naar de top. Schumacher was een meester in regenachtige omstandigheden, had een fenomenaal technisch inzicht en stond bekend om zijn compromisloze aanpak op het circuit. Na zijn eerste pensioen in 2006 keerde hij in 2010 terug naar de F1 met Mercedes. Hoewel hij daar niet hetzelfde succes behaalde als in zijn Ferrari-jaren, speelde hij een cruciale rol in het leggen van de basis voor het dominante Mercedes-team van de jaren 2010. Tragisch genoeg raakte Michael in 2013 zwaar gewond bij een ski-ongeluk, waardoor hij sindsdien uit het publieke leven is verdwenen. Zijn familie heeft zijn gezondheidstoestand grotendeels privé gehouden, maar zijn invloed op de sport blijft onuitwisbaar. Zo zagen we zijn zoon later in de sport debuteren.

Mick Schumacher groeide op in de schaduw van zijn vader maar ontwikkelde al vroeg een passie voor racen. In zijn beginjaren racete Mick onder de naam "Mick Betsch" (de meisjesnaam van zijn moeder) om de druk van zijn beroemde achternaam te vermijden. Maar al snel omarmde hij zijn identiteit en begon hij indruk te maken in de juniorenklassen. Mick won in 2018 het Europees Formule 3-kampioenschap en in 2020 het Formule 2-kampioenschap, wat hem de stap naar de Formule 1 opleverde. In 2021 debuteerde hij bij het Haas-team, een team dat vooral achteraan het veld opereerde. Ondanks het gebrek aan een competitieve auto, toonde Mick zijn talent. In 2022 liet Mick zijn potentieel zien met sterke races, zoals in Silverstone en Oostenrijk, waar hij voor punten vocht en indruk maakte op de fans. Helaas verloor hij zijn zitje bij Haas voor het seizoen 2023 en momenteel lijken we hem niet terug te hoeven verwachten.

Jos en Max Verstappen

Ten slotte hebben we natuurlijk het prachtige Nederlandse verhaal van Jos en Max Verstappen. Vader Jos verwierf zijn bekendheid in de Formule 1 vanaf 1994, toen hij debuteerde voor het team van Benetton naast Michael Schumacher. In zijn eerste seizoen maakt hij indruk met twee achtereenvolgende derde plaatsen in Hongarije en België. Toch werd de loopbaan van Verstappen senior nooit helemaal wat men ervan verwacht had. Regelmatig liet de coureur uit Montfort mooie dingen zien, maar zijn ware potentie wist hij nooit te bereiken. Op 30 september 1997 kreeg hij zijn eerste zoon: Max Verstappen.

Na de carrière van vader Jos stond zijn hele leven in het teken van zoon Max. Al snel bleek dat de jonge Verstappen ook over een grote portie racetalent beschikte en Jos ging met zijn zoon dan ook heel Europa door om races te rijden. Het harde werk van het tweetal werd in 2015 beloond, toen Max op 17-jarige leeftijd zijn debuut mocht maken voor het team van Toro Rosso. Vanaf race één was het duidelijk dat de Nederlander over een enorm potentieel beschikte en één jaar later won hij op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix, waarmee hij dus de carrière van zijn pa wist te overtreffen. Inmiddels heeft de in Hasselt geboren coureur drie wereldkampioenschappen op zijn naam staan en lijkt hij de grote favoriet voor een vierde titel op rij.

