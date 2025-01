Max Verstappen heeft inmiddels alweer 209 races in de Formule 1 achter zijn naam staan. Hij kan ze zich lang niet meer allemaal herinneren, maar één Grand Prix in het bijzonder steekt er voor de viervoudig wereldkampioen met kop en schouder boven de rest uit.

Max Verstappen heeft inmiddels alweer tien seizoenen in de Formule 1 achter zijn naam staan. De Red Bull Racing-coureur verscheen in totaal 209 keer aan de start van een race, waarbij hij 63 keer als eerste over de streep kwam en in totaal 112 keer op het podium stond. De afgelopen vier seizoenen legde hij daarnaast stuk voor stuk beslag op het wereldkampioenschap. Ondanks dat Verstappen nog altijd maar 27 jaar is, kent zijn carrière ontelbaar veel indrukwekkende prestaties.

Moeilijk om te kiezen

Als Verstappen in een stream van Team Redline de vraag krijgt wat zijn favoriete overwinning in de Formule 1 is, heeft hij zijn antwoord dan ook niet direct klaarliggen: "Het is moeilijk om te kiezen", klinkt het. "Ik kan mij sowieso niet alle races herinneren, maar ik denk dat mijn eerste overwinning heel emotioneel was. Hetzelfde geldt voor mijn eerste wereldkampioenschap. Dat soort mijlpalen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk, dus dat zou ook een van je favoriete races moeten zijn."

Grand Prix van Brazilië, 2024

Maar ook een aantal recentere races staan hoog op het lijstje van Verstappen: "Een race met dertig seconden voorsprong winnen, zoals in Hongarije [2023... Oostenrijk net zo. Als alles het hele weekend gewoon ontzettend goed gaat, kan dat ook ontzettend plezierig zijn", vertelt hij. "En we kunnen natuurlijk Brazilië niet vergeten. Dat was ongelofelijk belangrijk op dat punt van het seizoen." Verstappen reed afgelopen seizoen in Brazilië in de regen van de zeventiende naar de eerste plaats, waarmee hij zijn vierde wereldkampioenschap zo goed als uit het voor trok.

