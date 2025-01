Max Verstappen dook op donderdag eindelijk weer eens in zijn gaming set-up voor een avondje met de heren van Team Redline. Het leverde - zoals we gewend zijn - de nodige kostelijke momenten en uitspraken op. Verstappen vroeg zich onder meer af waarom hij een diva genoemd wordt.

Na enkele zeer intensieve maanden, hebben de coureurs momenteel rust te pakken met de welverdiende winterstop. Voor de heren dus tijd voor wat ontspanning. Dat gevoel krijgt Verstappen vaak van het simracen en gamen met de mannen van Team Redline. Iets waar hij eerder al over sprak. "Gamen is voor mij ook een hobby. Ik rijd natuurlijk al veel Formule 1, maar het is ook een manier om te ontspannen en dat ik even nergens anders aan hoef te denken. Ik hou in het algemeen van gamen." Deze week was het weer tijd voor zijn hobby en ging hij met zijn gamevrienden aan de gang met iRacing.

Verstappen een diva?

Zoals gebruikelijk leveren de livestreams de nodige kostelijke momenten op, zo ook afgelopen donderdag. Verstappen vroeg zich tijdens de livestream af: "Waarom ben ik een diva", nadat hij eerder zo genoemd werd. "Omdat ik een tijdschrift lees of wat?", vervolgt hij. Vervolgens wordt er gevraagd aan de chat waarom de Nederlander een diva zou zijn. "Iemand die zich gedraagt alsof die persoon zeer speciaal of belangrijk is", zo leest Verstappen op. "Oh, dus dat ben jij!", zo wordt er gereageerd. Of Verstappen erom kan lachen, dat is de vraag.

max: “why am i a diva?”



do you think he gets it by now pic.twitter.com/ckraxEeBdF — nini (@SCUDERIAFEMBOY) January 17, 2025

