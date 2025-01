Lewis Hamilton werd eerder deze week tijdens een vermeende date gesignaleerd met een Colombiaanse actrice, dit keer is hij echter gespot met een zangeres uit zijn eigen land. Date of niet, het zorgt op het internet voor de nodige reacties.

Hamilton tikt inmiddels de leeftijd van 40 jaar aan en daar waar collega's al één of meerdere kinderen hebben, is dat voor de zevenvoudig wereldkampioen nog altijd niet het geval. Sterker nog, de Britse coureur heeft niet eens een vriendin aan zijn zijde. Hamilton wordt over het algemeen op heel veel plekken in de wereld gezien als grote superster. Niet alleen in de racewereld is hij één van de populairste figuren van de paddock, ook daarbuiten wordt de Mercedes-coureur gezien als grote ster. Zo is hij regelmatig tijdens grote mode-evenementen aanwezig en heeft hij ook warme banden met prominente personen uit de Hollywood-wereld, denk maar bijvoorbeeld aan zijn goede vriendschap met Brad Pitt.

Dateleven Hamilton

Toch wil het voorlopig niet lukken om een relatie aan te gaan, al werd de Britse rijder deze week wél gespot met Modern Family-actrice Sofia Vergara, die 52 jaar oud is. "Het lijkt erop dat de vonken er vanaf spatten", zo schreef TMZ. "Sofia en Lewis grijnzen van oor tot oor naar elkaar en ze lijken helemaal verliefd. Flirterige blikken, speelse gebaren en twee sexy, rijke beroemdheden. Meer hoef je niet te zeggen." Ondanks die beelden, werd Hamilton ook gespot met de Britse 27-jarige zangeres Rachel Agatha Keen, die onder de artiestennaam Raye carrière maakt.

Sir Lewis Hamilton and Raye 🩵 pic.twitter.com/10H08bFmj3 — sim (@sim3744) January 15, 2025

Of het om een date ging, om een vriendschappelijk onderonsje of om een zakelijke bijkomstigheid, dat is verder niet bekend. Wel kunnen de mensen op X er de humor van inzien: "Raye en Sofia Vergara…nu begint Lewis gewoon hebberig te worden", schrijft iemand. "Oh, hij heeft nu miss Vergara al ingeruild!", schrijft weer iemand anders.

