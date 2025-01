Max Verstappen heeft door de jaren heen meermaals kenbaar gemaakt dat hij het totaal niet op het sprintraceformat heeft en het liefst het hele gebeuren ziet verdwijnen. Ondanks zijn weinige liefde voor de sprints, staat zijn naam wel met grote marge bovenaan de lijst van overwinningen.

Inmiddels is het in de paddock en bij de media dus vrij bekend wat Verstappen van de sprintraces vindt. De sprintraceweekenden - die in 2021 hun intrede deden in de Formule 1 - zijn inmiddels niet meer van de kalender af te denken. Afgelopen jaren doken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De FIA en de FOM lijken dus door te willen pakken met het uitbreiden van deze weekenden en de komende jaren meer van dergelijke sprints op de kalender te posteren.

Kritieken

Dat zal dan allemaal tegen het zere been van Verstappen zijn, die al vaak liet weten wat hij van de sprints vindt: "Ik heb altijd gezegd dat ik de zakelijke kant begrijp. Maar ik bekijk het puur als racer. Het neemt gewoon een deel van de magie weg. Als kind vroeg ik me vaak af wat er tijdens de race zou gebeuren als ik de televisie aanzette. Als fan ken je niet alle voorkennis over bandendegradatie en dat soort dingen. Je ziet een Red Bull, een Mercedes en een Ferrari op de grid en vraagt je vervolgens af hoe het gaat eindigen. Door een sprintrace weet je min of meer al wat er de volgende dag gaat gebeuren, tenzij er gekke omstandigheden gaan plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verandering in het weer. Meestal na een sprintrace weet je al hoe het racetempo min of meer ligt. Ik denk dat dat de spanning gewoon wegneemt", zei hij vorig jaar.

Groot gat met de rest

Ondanks het feit dat Verstappen totaal geen fan is van het hele concept, doet de Nederlander het meer dan uitstekend in de sprints. Voorlopig zijn er tijdens vijftien sprintraces slechts drie coureurs geweest die meer dan twee zeges wisten te boeken. Valtteri Bottas en Oscar Piastri schreven er allebei twee stuks op hun naam, waarna er een heel groot gat ontstaat naar de nummer één in de lijst: Verstappen met elf stuks. Niet zo'n verkeerde prestatie voor iemand die totaal niks met de sprintraces heeft.

