Antonio Pérez heeft deze week voor het eerst weer van zich laten horen na het vertrek van zijn zoon bij Red Bull Racing en we hebben hem alweer enkele opvallende uitspraken horen doen. Dit keer laat hij weten dat zijn zoon mogelijk zelfs in de Formule E uit kan gaan komen.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is nu uiteindelijk gebeurd.

Artikel gaat verder onder video

Terugkeer Pérez

Dat gebeurde nadat Pérez en zijn entourage toch lange tijd volhielden dat zij ook gewoon in 2025 bij Red Bull Racing op de grid te zien zouden zijn. Uiteindelijk hebben zij toch lijdzaam moeten toezien hoe Red Bull ervoor koos om te gaan voor de diensten van de jongere Liam Lawson, terwijl Isack Hadjar doorgeschoven werd naar het team van Racing Bulls. Pérez kreeg op zijn beurt dan wel weer een aardige smak geld mee, daar hij nog een contract voor het aankomende seizoen in de achterzak had zitten. Recent liet Pérez senior nog weten dat het einde van zijn zoon in de racerij nog zeker niet in zicht is: "De beste versie van Checo Pérez moet nog komen. Iedereen zal enorm blij en heel trots zijn. Wat Checo Pérez tot in het verleden deed, is geweest. Wat nog gaat komen, zal historisch zijn. Dat verzeker ik je."

Formule E

Het afgelopen weekend was de omstreden Mexicaan aanwezig bij de Formule E-race van Mexico en daar liet hij zich lovend uit over de sport én liet hij vallen dat we zijn zoon daar wellicht ooit zouden kunnen gaan zien: "Ik had nooit gedacht dat we een Formule E-race zouden hebben", vertelt hij aan ESTADIO Deportes. "Checo Pérez zou hier zonder probleem in kunnen racen. De raceklasse bestaat elf jaar en is nog erg jong. Het is de nummer twee van de wereld en binnen vijf jaar zal het nummer één zijn. Daarom ben ik hier. Ik kijk ernaar uit wat komen gaat", besluit hij.

Gerelateerd