Vijf interessante races die recent van de Formule 1-kalender verdwenen zijn

Met een wereldwijde sport als de Formule 1 is er natuurlijk ook wereldwijde belangstelling in het organiseren van een Grand Prix. Door de jaren heen is het dus een komen en gaan van sommige circuits. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2021 na hele lange tijd de Grand Prix van Nederland zien terugkeren op het programma, nadat er sinds 1985 niet meer gereden werd op Nederlandse bodem. Daar waar nieuwe races als die in Saoedi-Arabië, Qatar en Las Vegas de laatste jaren veelvuldig hun intrede maken, moeten er natuurlijk ook de nodige races verdwijnen. We nemen een aantal van de races die van de kalender afgegooid zijn wat verder onder de loep, waarmee we ook een aantal publieksfavorieten tegenkomen.

Grand Prix van Maleisië

We beginnen direct met één van de circuits waar door fans het vaakst om geroepen wordt om een terugkeer te bewerkstelligen: het Sepang International Circuit in Kuala Lumpur. Het door Hermann Tilke ontworpen circuit in Maleisië werd vanaf 1997 gebouwd en deed in 1999 zijn intrede op de kalender. De eerste race op dit roemruchte circuit werd gewonnen door Eddie Irvine in de Ferrari, terwijl de laatste race in 2017 een prooi was voor Red Bull Racing. Max Verstappen ging er destijds met de zege vandoor. Het circuit wordt vaak als ongebruikelijk gezien en wordt gekenmerkt door wijde lange rechte stukken en de wijde bochten.

Door de jaren heen werden er de nodige epische races verreden op het Sepang International Circuit. Dit had in de eerste plaats vaak te maken met het klimaat waar Maleisië mee kampt. Door het onvoorspelbare vochtige tropische klimaat dat in Maleisië heerst, was de lijn tussen een broeierige hete dag en een tropische storm vaak vrij dun, waardoor het voor teams en coureurs lastig voorspellen was hoe de situatie op de baan was. Het leverde de nodige bizarre races op. De Grands Prix van 2001 en 2009 zijn de moeite waard om eens te bekijken op YouTube.

Grand Prix van India

Dan komen we aan bij één van de kortstondigste aanwezigen van de lijst. De Grand Prix van India was eigenlijk net zo snel weer weg als dat hij op de Formule 1-kalender verscheen. De race bij Greater Noida, nabij New Dehli, werd voor het eerst gereden op 30 oktober 2011 en voor het laatst op 27 oktober 2013. Het Buddh International Circuit, dat door Tilke ontworpen werd, bood dus drie keer de thuisbasis voor de Grand Prix van India en werd alle drie de keren gewonnen door Sebastian Vettel. Red Bull wist in het laatste jaar in India de vierde opeenvolgende constructeurstitel te claimen in het Aziatische land.

De aanwezigheid van het circuit op de kalender was echter dus maar van korte duur. Ondanks de prijzige bouw, hechtte de Indiase overheid weinig waarde aan de Grand Prix van India en dus verdween het van de kalender. Jammer, want onder de coureurs die destijds actief waren in de Formule 1, werd de lay-out van de baan behoorlijk positief ontvangen. De hoge snelheden en uitdagende bochtencombinaties zorgden voor veel enthousiasme en Jenson Button noemde het circuit 'lastig om op te rijden op een constant hoge snelheid'.

Daarnaast werd het circuit door coureurs vaak vergeleken met het legendarische Spa-Francorchamps, toch niet het minste compliment dat je kan krijgen. Begin 2020 kwam tijdens de coronapandemie het opmerkelijke nieuws naar buiten dat het circuit werd gebruikt als quarantaineopvang voor coronapatiënten en inmiddels lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de Grand Prix van India nog ooit terugkeert. Sky Sports-verslaggever Karun Chandhok zou dat liever anders zien. "Er zijn een paar problemen die te maken hebben met wetten en belastingen en de regering die opgelost moeten worden, maar uiteindelijk heeft de regering sowieso de race nooit echt gesteund, zoals in de meeste andere landen. Dat is het grote verschil", zo gaf hij een tijd geleden aan.

Grand Prix van Zuid-Korea

Dan hebben we nóg een race op Aziatisch grondgebied die het niet heel lang heeft weten vol te houden: de Grand Prix van Zuid-Korea op het Korea International Circuit. In 2009 begon men met het bouwen van het circuit, dat uiteindelijk behoorlijk wat geld gekost heeft. In 2010 was het af en opende men op 11 oktober de deuren. Het circuit, dat andermaal door Tilke ontworpen is, had in principe een deal van zeven jaar, waarbij er nog een optie was voor nóg eens vijf jaar. Het Korea International Circuit zou dus aangedaan worden tot 2021, maar daar kwam niks van in.

De race werd drie keer door Vettel gewonnen en één keer door Fernando Alonso, de eerste editie in 2010. Uiteindelijk bleek de race in 2013 de laatste. Na een hoop gesteggel tussen de organisatie en toenmalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone. De grote baas liet in de media weten dat de race gewoon een contract had en op de kalender zou verschijnen in 2015, maar de organisatie had geen enkele trek in het hosten van de race. Ook de herstelplannen van 2016 konden de prullenbak in en dus verdween het Korea International Circuit van de kalender. Een tijdje werd bekend dat Formule 1-voorman Stefano Domenicali binnenkort richting Zuid-Korea reist om te praten over een terugkeer op de kalender van het land. Er wordt dan naar alle waarschijnlijkheid wél aan een nieuw circuit gedacht, al heerst er toch alweer even radiostilte rondom het Aziatische land.

Istanbul Park is een uniek circuit dat voor het eerst op 2005 op de kalender verscheen. Tijdens de lancering van de baan sprak de destijds zittende voorman van de Formule 1, Bernie Ecclestone, jubelend over zijn nieuwe pareltje op de kalender. Ecclestone noemde Istanbul Park 'het beste circuit ter wereld' en de race werd dan ook goed ontvangen op de kalender. Het circuit, dat ontworpen werd door Hermann Tilke, biedt de nodige uitdaging voor de coureurs, want het is zeker geen gemakkelijke baan. De uitdaging zit hem vooral in bocht nummer acht, ook wel de Diabolica genoemd. Daar volgen meerdere korte bochten elkaar op, maar door de schuine ligging is het makkelijk om de controle te verliezen. Ook bocht één, de Turkse Corkscrew, is een lastige. Na een scherpe bocht duik je hier recht naar beneden op de baan van Istanbul Park, dat als één van de weinige circuits ter wereld tegen de richting in loopt, net als bijvoorbeeld de races van Abu Dhabi en Interlagos.

In 2020 keerde het wegens de coronapandemie weer terug op de kalender, tot veel vreugde van de F1-fans. Ook in 2021 was de race nog te bewonderen, maar daarna was na gewonnen races door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas weer voorbij met de pret en verdween Istanbul Park na twee mooie Grands Prix weer van de kalender, dit tot veel teleurstelling van de Formule 1-fans. Toch lijken de fans zich te kunnen gaan opmaken voor de terugkeer van de race op de kalender. Recente berichten uit Turkije zelf zijn hoopvol over een mogelijke terugkeer van het circuit waar door de jaren heen zoveel heroïsche en epische gevechten gestreden zijn.

Grand Prix van Duitsland

We besluiten de lijst met een Grand Prix in een land waarvan het eigenlijk niet te geloven is dat er geen races worden gereden: Duitsland. Het Formule 1-gekke land heeft door de jaren heen een karrevracht een zeer succesvolle - en ook iets minder succesvolle - coureurs naar de Formule 1 weten te brengen, met als voornaamste namen natuurlijk Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Toch is het de laatste jaren wat meer behappen voor onze oosterburen. Zo rijdt er met Nico Hülkenberg natuurlijk wel een Duitser in de koningsklasse mee, al doet hij zelden mee om de voorste plekken. Het gebrek aan vooraanstaande Duitse rijders heeft ervoor gezorgd dat de interesse in de sport ten opzichte van de hoogtijdagen toch wat is gaan liggen.

Dat is natuurlijk eeuwig zonde, want de Duitsers herbergen met de Hockenheimring én de Nürburgring twee circuits die niet zouden misstaan op de kalender, waarbij het laatste circuit natuurlijk het meest iconisch is. Gelegen in de Eifel-regio in Duitsland, is het circuit een magneet voor coureurs, autofabrikanten en liefhebbers van snelheid. Met zijn bochtige wegen, steile hellingen en adembenemende omgeving, biedt het circuit zowel uitdaging als spektakel. Voor velen is een rit op de Nordschleife, de beroemdste sectie van de Nürburgring, niet zomaar een ervaring, maar een levensdoel. De laatste keer dat we in Duitsland reden, was in 2020, toen we noodgedwongen wegens corona neerstreken op de Nürburgring. Die race werd toen gewonnen door Hamilton. Het zou mooi zijn als we op een dag in ons buurland terugkeren.

