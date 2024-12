Na twaalf jaar bij Mercedes heeft Lewis Hamilton het team nu officieel verlaten. In de nasleep heeft Andrew Shovlin, trackside hoofdingenieur van het team, onthuld wat Hamilton zo'n unieke coureur maakte. Shovlin beschrijft de constante drang van zijn landgenoot om te verbeteren zelfs als een "fobie" voor verliezen.

Hamilton won slechts twee races in zijn laatste drie seizoenen bij Mercedes, maar zal de geschiedenisboeken in gaan als de meest succesvolle Formule 1-coureur aller tijden. Het merendeel van zijn 104 pole positions, 105 zeges en 202 podiums boekte hij samen met de zilverpijlen, en ook won hij zes van zijn zeven titels met het Duitse team. In 2025 zal hij verkassen naar Ferrari, en voor het eerst in zijn carrière zowel buiten Engeland werken, als zonder een Mercedes-motor rijden. Het zal een erg grote verandering zijn voor de coureur, die veertig jaar oud zal zijn aan het begin van het aankomende seizoen. Hij zal geen vertrouwen hebben getankt in 2024 ondanks overwinningen op Silverstone en Spa Francorchamps - Hamilton eindigde op de zevende plaats in het klassement, de laagste positie uit zijn hele Formule 1-loopbaan.

Fobie om te verliezen

Andrew Shovlin heeft met zowel Michael Schumacher als Hamilton gewerkt bij Mercedes, maar weet dat de Brit met zijn manier van werken uniek is. “Nou, er zijn geen andere coureurs zoals hij, dus je kunt zeker zeggen dat hij uniek is, vanuit dat oogpunt," vertelt 'Shov' bij The New York Times. "Het is leuk om met hem te werken. Hij streeft naar succes, zoals wij allemaal, en in een team is dat wat je van iedereen vraagt. Maar Lewis heeft zijn eigen, het is bijna een soort fobie om te verliezen die zijn werklust drijft. En dat is geweldig, want als je een coureur hebt die dat meebrengt naar het team, zijn ze eindeloos aan het pushen, eindeloos aan het willen verbeteren. En dat brengt ontzettend veel energie in het team.”

Wat Hamilton onderscheidt van de anderen

Mercedes zal die energie nu elders moeten vinden. George Russell en Kimi Antonelli zullen de Duitsers nu vertegenwoordigen op de baan, terwijl Hamilton Ferrari aan het eerste kampioenschap sinds 2008 zal proberen te helpen naast Charles Leclerc. Shovlin legt uit dat de werkwijze van Hamilton dusdanig is dat het iedereen aansteekt om hem heen, iets wat hij nooit eerder heeft gezien. “Hij is de enige coureur met wie ik kan bedenken dat het zich in zo'n mate manifesteert”, zo vertelt hij verder. “Geen enkele goede coureur houdt van verliezen, ze haten het allemaal. Dat is absoluut standaard. Het is het werk en de zorgen die dat bij Lewis oproept dat hem denk ik onderscheidt van de meeste anderen.”

