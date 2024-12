Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen probeert een lans te breken voor jonge talenten die niet het geld hebben om te starten met hun kartcarrière. De Nederlander ziet de immens grote bedragen die inmiddels nog zijn om de eerste stappen te maken en hoopt talenten via de simwereld naar het echte racen te krijgen.

Hoewel veel talenten graag de Formule 1 zouden willen bereiken, is het in alle eerlijkheid alleen maar weggelegd voor de rijders die beschikken over een flink budget. Voordat coureurs de stap naar de autosport maken, moet er flink worden gekart en dat is een dure aangelegenheid. De viervoudig kampioen ziet die barrière en hoopt dat te kunnen wegnemen.

Overstap van simwereld naar echte racewereld gemakkelijk maken

Verstappen kan uiteraard niet als persoonlijke sponsor voor ieder talent optreden, hij hoopt dan ook coureurs via de simwereld in de echte auto's te krijgen. "Karten is heel duur geworden. Daarom probeer ik het racen via de simwereld aantrekkelijker te maken. Dat je via het racen op een simulator ook de kans hebt om door te groeien. Dat is mijn passie. We zijn nu bijvoorbeeld bezig om een Engelse jongen uit mijn team (Redline, red.), Chris Lulham, verder door te laten schuiven naar de ’echte’ autosport", zo verklaart Verstappen in De Telegraaf.

Verschoor onderstreept opmerking Verstappen

Ook Formule 2-coureur Richard Verschoor onderschrijft de uitspraken van Verstappen. In gesprek met GPFans legt de MP Motorsport-coureur uit: "Ik ben wel heel eerlijk daarin. Ik denk dat het (karten red.) zeker de afgelopen jaren zo duur is geworden dat het eigenlijk voor heel weinig mensen in Nederland is weggelegd en ik denk überhaupt voor heel weinig mensen. Dat is iets wat ik zelf heel erg jammer vindt. Toen ik in de karting zat, ik denk dat mijn laatste seizoen rond de drie ton zat en dat was op het hoogste niveau karten en dan deed ik wel dertig races per jaar, maar dat is gewoon nodig om met de top mee te kunnen." Ook voor hem is het eigenlijk niet te geloven. "Dan heb je het al over drie ton en dat is een bizar bedrag en dat ga je nog naar de Formule 4 enzovoorts en dan wordt het alleen nog maar meer", aldus Verschoor.

