Het is winterstop, wat betekent dat iedereen in F1 aan het genieten is van een welverdiende periode met rust. Zo ook Max Verstappen met Kelly Piquet en dochter Penelope.

Verstappen en Piquet deelden op eerste kerstdag al wat foto's van hun wintervakantie en de manier waarop ze dit jaar van elkaar genieten rondom de feestdagen. Deze feestdagen werden al een weekje eerder afgetrapt door het duo, nadat ze naar buiten hadden gebracht dat Piquet zwanger was. Zo krijgen de twee hun eigen eerste kind, nadat Penelope ontstond uit de relatie met de Rus Daniil Kvyat.

Penelope geniet volop

Verstappen, Kelly Piquet en Penelope zijn dus volop aan het genieten van de winterstop en de vakantie die ze samen doorbrengen. Penelope, zo is te zien op de Instagram story van Kelly Piquet, geniet volop van de aanwezige sneeuw.

Penelope, dochter van Kelly Piquet - vriendin van Max Verstappen - geniet volgens de Braziliaanse dagelijks van de wintervakantie. De foto's bewijzen haar gelijk.#Piquet #Verstappen #Penelope #F1 pic.twitter.com/lrmvkANnc7 — GPFans NL (@GPFansNL) December 27, 2024

